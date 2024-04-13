"Юнайтед" и "Тоттенхэм" обратились к Адарабиойо

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" обратились к центральному защитнику "Фулхэма" Тосину Адарабиойо.

Будучи продуктом академии "Сити", Адарабиойо выступает за "Фулхэм" с 2020 года. Тосин добился значительного прогресса за это время и особенно хорош в этом сезоне.



Однако контракт Адарабиойо истекает в конце сезона, а значит уже совсем скоро 26-летний англичанин может стать свободным агентом.



Ранее Адарабиойо связывали с переходом в "Вест Хэм", однако TEAMtalk утверждает, что в данный момент "Юнайтед" и "Тоттенхэм" имеют наивысшие шансы заполучить Тосина.



"Красные дьяволы" и "шпоры" уже установили контакт с лагерем Адарабиойо, который квалифицируется как доморощенный игрок.



Еще недавно "Фулхэм" надеялся склонить Адарабиойо к новому контракту, но эти попытки провалились.