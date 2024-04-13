"Юнайтед" и "Тоттенхэм" обратились к Адарабиойо
"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" обратились к центральному защитнику "Фулхэма" Тосину Адарабиойо.
Будучи продуктом академии "Сити", Адарабиойо выступает за "Фулхэм" с 2020 года. Тосин добился значительного прогресса за это время и особенно хорош в этом сезоне.
Однако контракт Адарабиойо истекает в конце сезона, а значит уже совсем скоро 26-летний англичанин может стать свободным агентом.
Ранее Адарабиойо связывали с переходом в "Вест Хэм", однако TEAMtalk утверждает, что в данный момент "Юнайтед" и "Тоттенхэм" имеют наивысшие шансы заполучить Тосина.
"Красные дьяволы" и "шпоры" уже установили контакт с лагерем Адарабиойо, который квалифицируется как доморощенный игрок.
Еще недавно "Фулхэм" надеялся склонить Адарабиойо к новому контракту, но эти попытки провалились.
13.04.2024 14:00
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