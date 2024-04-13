Аморим хочет продолжать тренировать "Спортинг"

Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим повторно дистанцировался от слухов, связывающих его от перехода в "Ливерпуль".

Ранее на этой неделе Аморим уже заявил, что у него нет никакой договоренности с "Ливерпулем", вопреки ряду публикаций в медиа.



А сейчас 39-летний португалец и вовсе дал понять, что не считает свою миссию в "Спортинге" оконченной.



"Думаю, все тренеры сами чувствуют, когда настало время, и это никак не связано с интересом других клубов. Я говорю в целом, а не о своей ситуации".



"Я не чувствую, что закончил свой цикл здесь. Я чувствую, что хочу продолжать, так что это еще не конец — мы хотим побеждать и продолжать двигаться вперед", — цитирует Аморима Liverpool Echo.