Аморим хочет продолжать тренировать "Спортинг"

Рубен Аморим Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим повторно дистанцировался от слухов, связывающих его от перехода в "Ливерпуль".

Ранее на этой неделе Аморим уже заявил, что у него нет никакой договоренности с "Ливерпулем", вопреки ряду публикаций в медиа.

А сейчас 39-летний португалец и вовсе дал понять, что не считает свою миссию в "Спортинге" оконченной.

"Думаю, все тренеры сами чувствуют, когда настало время, и это никак не связано с интересом других клубов. Я говорю в целом, а не о своей ситуации".

"Я не чувствую, что закончил свой цикл здесь. Я чувствую, что хочу продолжать, так что это еще не конец — мы хотим побеждать и продолжать двигаться вперед", — цитирует Аморима Liverpool Echo.


Метки Аморим, Ливерпуль, Спортинг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2024 13:00

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  1. suddenly 13.04.2024 13:18 # suddenly
    Никто не хочет в Ливерпуль. Похоже придётся брать Ходжсона.

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