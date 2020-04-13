Тен Хаг доволен, что обладает Магуайром
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что очень доволен своим защитником Харри Магуайром.
Прошлым летом сложилось впечатление, что Тен Хаг всячески подталкивает Магуайра к уходу из "Юнайтед". Эрик забрал у Харри капитанскую повязку, а также сообщил самому дорогому защитнику в мире, что тот не будет игроком стартового состава в этом сезоне.
Однако травмы конкурентов по позиции помогли 31-летнему Магуайру вернуться в старт "Юнайтед", и Тен Хаг чрезвычайно рад, что может положиться на Харри в концовке сезона.
"Он замечательный лидер, он очень хороший защитник, ему очень комфортно с мячом".
"Когда я думаю о всех этих качествах, учитывая наши проблемы в оборонительной линии, то он выглядит еще важнее для этой линии, помогая нам выходить из обороны".
"Поэтому мы довольны, что он здесь, и мы нуждаемся в нем, чтобы добиваться результатов и достигать своих целей", — цитирует Тен Хага talkSPORT.
13.04.2024 12:00
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