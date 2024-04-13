"Ньюкасл" определил три приоритетные цели на лето

"Ньюкасл" определил три приоритетные цели на летнее трансферное окно.

"Ньюкасл" находится в непростой ситуации с точки зрения правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги и, скорее всего, будет вынужден продать кого-нибудь из имеющихся игроков до 30 июня, чтобы не подвергнуться санкциям.



Таким игроком, вероятно, станет вингер Мигель Альмирон, который еще в январе мог уехать в Саудовскую Аравию, но предпочел остаться на "Сент-Джеймс Парк".



Что касается приобретений на следующий сезон, то прежде всего их диктуют тяжелые травмы защитников Свена Ботмана и Джамаала Ласселлса.



Укрепить свою оборону "Ньюкасл" хотел бы с помощью Ллойда Келли из "Борнмута" и Тосина Адарабиойо из "Фулхэма". Оба будут доступны свободными агентами грядущим летом.



Третьей целью "Ньюкасла" i News называет 25-летнего полузащитника Йоэя Вермана, чей ПСВ находится на пороге чемпионства в Эредивизии.