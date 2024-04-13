Гвардиола: "Если Родри не хочет играть, он не будет играть"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не будет заставлять играть полузащитника Родри, если тот этого не хочет.
Родри сыграл уже 41 матч в этом сезоне, и после ничьей 2:2 с "Реалом" в Лиге Чемпионов в минувший вторник 27-летний испанец заявил, что ему "нужен отдых".
Гвардиола не сомневается в том, что Родри испытывает усталость, однако играть или нет — это решение самого игрока.
"Если игрок не хочет играть, он не будет играть, все просто".
"Посмотрите на наши матчи, и вы все поймете. Он так важен благодаря мастерству, которым он обладает".
"В матчах, когда он был уставшим, вроде "Кристал Пэлас" и "Реала" я чувствовал, что во втором тайме он играл лучше. Он больше бегал и был точнее во втором тайме, нежели в первом".
"Дело не только в физическом состоянии, но и в том, как ты расходуешь душевную энергию. Играть каждые три дня тяжело. Конечно, он устал, он сыграл много минут", — цитирует Гвардиолу BBC.
Добавим, из-за дисквалификаций Родри пропустил четыре матча во внутренних соревнованиях в этом сезоне, и все четыре "Сити" проиграл.
13.04.2024 10:00
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