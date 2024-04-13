Тен Хаг: "План на лето уже готов"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что план его клуба на летнее трансферное окно уже готовы.

Согласно слухам, будущее Тен Хага все еще находится под большим вопросом, однако Эрик работает так, словно он останется на своем посту на следующий сезон.



Тен Хаг уже помог своему клубу разработать планы на летнее окно и в то же время открыт к идеям новых боссов "Юнайтед".



"За кулисами мы работаем над планами вместе со скаутами и нашим персоналом. Мы работаем над нашим планом, который уже готов, и остается лишь привести его в исполнение".



"Я верю, что новые владельцы сработают как можно быстрее и установят новые структуры, которые помогут исполнить этот план".



"У нас хорошие планы насчет качественных игроков, и вы видите это по нашим предыдущим приобретениям".



"Онана хорошо выступает, каждый видит талант и потенциал Хейлунда, каждый очень доволен Мартинесом. Мы совершили хорошие приобретения, но если у новых владельцев есть идеи получше, мы всегда открыты".



"Это зависит от вариантов, и если они предложат варианты лучше, то мы готовы к ним обратиться. Есть определенный способ, как мы хотим играть, поэтому мы точно знаем, игроки какого профиля нам нужны", — цитирует Тен Хага Sky Sports.