Гринвуд может вернуться в "Юнайтед"

Возвращение нападающего Мейсона Гринвуда в первую команду "Манчестер Юнайтед" маловероятно, но не может быть исключено.

В следующем месяце 22-летний Гринвуд сыграет свой последний матч за "Хетафе" в рамках арендного соглашения с "Юнайтед", после чего "красным дьяволам" нужно будет принять решение насчет своего воспитанника.



В августе прошлого года Ричард Арнольд, тогда занимавший пост исполнительного директора "Юнайтед" объявил, что Гринвуд не вернется к выступлениям за родной клуб, несмотря на снятие обвинений с Мейсона насчет изнасилования и избиения своей девушки.



Однако ESPN утверждает, что новый совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф, одним из своих первых решений уволивший Арнольда, открыт ко всем вариантам насчет Гринвуда.



"Юнайтед" может как продать Гринвуда, так и отправить снова в аренду или восстановить в своей первой команде, за которую Мейсон последний раз играл против "Вест Хэма" в январе 2022.



"Атлетико" и "Ювентус" находятся среди клубов, которые заинтересованы в постоянном трансфере Гринвуда, ожидая, что "Юнайтед" не будет завышать цену за опорочившего свою репутацию игрока и согласится довольствоваться 30 миллионами фунтов.