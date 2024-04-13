Тен Хаг хочет купить еще одного нападающего

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что хотел бы приобрести нападающего грядущим летом.

В этом сезоне "Юнайтед" испытывает большие проблемы с голевой отдачей от своих нападающих. Маркус Рэшфорд выглядит бледной тенью себя образца прошлой кампании, Антони Мартиаль безвылазно находится в лазарете, а купленный у "Аталанты" за 71 миллион фунтов Расмус Хейлунд все еще адаптируется к английскому футболу.



В конце этого сезона "Юнайтед" отпускает свободным агентом Мартиаля, поэтому Тен Хаг не отказался бы от еще одного нападающего.



"Несомненно, мы рассчитывали на него (Мартиаля). В лиге и соревнованиях, в которых мы выступаем, ты нуждаешься в двух нападающих".



"В прошлом сезоне наш выбор был еще более ограниченным, и мы очень хорошо преодолели тот сезон. Это вполне логично, что нашим планом было обзавестись еще одним нападающим на этот сезон, и мы его подписали. Этого должно было быть достаточно".



"Покупка еще одного нападающего летом помогла бы".



"Я думал, мы составили план таким образом, что нам хватит голов (от нападающих). Ты рассчитываешь на голы от Рэши — он забил 30 в прошлом сезоне — и на голы от Мартиаля. В мой первый сезон он (Мартиаль) играл очень хорошо и оказывал большое влияние на нашу игру в больших матчах. Затем мы пригласили бомбардира в лице Расмуса Хейлунда, и это должно было обеспечить нам достаточное количество голов", — цитирует Тен Хага The Athletic.