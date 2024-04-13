33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 13 апреля, шестью поединками стартует 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — ТОТТЕНХЭМ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ньюкасл" забивал в каждом домашнем матчем в этом сезоне Премьер-Лиги. "Тоттенхэм" выиграл только два из девяти последних выездных поединков в чемпионате (4 ничьи, 3 поражения). "Шпоры" забивали в каждом из 17 последних визитов к "сорокам" во всех соревнованиях.



Полузащитник Джо Уиллок пополнил многолюдный лазарет "Ньюкасла" с травмой ахилла. Льюис Холл не тренировался на этой неделе из-за проблем с бедром, Тино Ливраменто беспокоит лодыжка.



Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон не успевает залечить свое колено. Фрэйзер Форстер, Райан Сессеньон и Манор Соломон по-прежнему травмированы.



БРЕНТФОРД — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 17:00



Над "Брентфордом" нависла угроза впервые с 2017 года оформить 10 матчей без побед кряду. "Шеффилд Юнайтед" не выиграл ни одного из семи последних поединков в Премьер-Лиге (3 ничьи, 4 поражения). "Пчелы" ни разу не одолели "клинков" в шести последних встречах в чемпионате (2 ничьи, 4 поражения).



Нападающий Айвен Тоуни залечил свое мышечное повреждение и готов вернуться в стартовый состав "Брентфорда". Также поправились Итан Пиннок и Кевин Шаде.



"Шеффилд Юнайтед" устроит фитнес-тест Джеку Робинсону, у которого возникли проблемы с лодыжкой против "Челси", но Джордж Болдок, Риан Брюстер, Макс Лоу, Рис Норрингтон-Дэвис, Крис Бэшем и Джон Иган точно не сыграют.



БЕРНЛИ — БРАЙТОН 17:00



У "Бернли" уже семь удалений среди игроков в этом сезоне Премьер-Лиги — больше всех в дивизионе. "Брайтон" начал эту кампанию с пяти побед в шести первых матчах, но затем выиграл лишь шесть из 25 последующих в чемпионате (10 ничьих, 9 поражений). "Чайки" одержали две победы в 11 последних встречах с "бордовыми" в Премьер-Лиге.



Главный тренер "Бернли" Венсан Компани дисквалифицирован на этот матч. По аналогичной причине отсутствует Дара О'Ши. Джеймс Траффорд оправился после болезни.



Лазарет "Брайтона" пополнили Тарик Лэмпти и Хулио Энсисо. Адам Уэбстер, Билли Гилмор и Джеймс Милнер идут на поправку, но играть пока не готовы.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛУТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" не знает поражений уже 26 матчей кряду во всех соревнованиях (21 победа, 5 ничьих). "Лутон" пропускал в каждом выездном поединке в этом сезоне Премьер-Лиги. "Горожане" выиграли все четыре последние домашние встречи со "шляпниками" в чемпионате с общим счетом 12:1.



"Сити" предстоит оценить состояние Кайла Уолкера и Кевина Де Брюйне, которые не смогли сыграть против "Реала" посреди недели.



"Лутон" по-прежнему лишен 10 игроков из-за травм. Рис Берк и Теден Менги под вопросом. Исса Каборе не сыграет из-за условий своей аренды.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



"Ноттингем Форест" пропустил 21 гол после стандартных положений в этом сезоне Премьер-Лиги — больше всех в дивизионе. "Вулверхэмптон" лишь дважды сохранил свои ворота на замке в 32 последних выездных матчах чемпионата. "Лесники" одержали только одну победу в 10 последних встречах с "волками" в чемпионате (4 ничьи, 5 поражений).



"Форест" по-прежнему вынужден обходиться без Вилли Боли, Нуну Тавареша и Тайво Авоньи. Морган Гиббс-Уайт под вопросом.



"Вулверхэмптон" надеется на возвращение Матеуса Куньи после мышечной травмы. Должны быть в порядке и Крейг Доусон, Райан Аит-Нури, Хван Хи Чхан. Жан-Рикнер Бельгард пока не готов.



БОРНМУТ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30



"Борнмут" имеет возможность впервые в своей истории оформить четыре домашние победы подряд в Премьер-Лиге. "Манчестер Юнайтед" не выиграл ни одного из трех последних выездных матчей в чемпионате (1 ничья, 2 поражения). "Красные дьяволы" одержали четыре победы в пяти последних выездах к "вишенкам" в Премьер-Лиге, включая 0:1 в прошлом сезоне.



К потерям "Борнмута" добавились Маркус Тавернье и Антуан Семеньо. Крис Мефем приболел. Тайлер Адамс, Райан Фредерикс и Луис Синистерра по-прежнему травмированы.



Нападающему "Юнайтед" Маркусу Рэшфорду будет устроен фитнес-тест. Рафаэль Варан и Джонни Эванс травмированы. Скотт Мактоминей пока не залечил свое колено.