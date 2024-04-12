Почеттино: "Прогресс важен, но мы хотим в Европу"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что для него попадание в еврокубки так же важно, как и развитие команды.

Сезон 2023/24 складывается очень непросто для "Челси" и не оправдывает ожидания многих болельщиков лондонского клуба — развитие команды при Почеттино идет медленнее, нежели фанаты надеялись.

Несмотря на нестабильные результаты, "Челси" сохраняет шансы попасть в еврокубки — или через Кубок Англии, или через Премьер-Лигу. И эта возможность имеет большое значение для Почеттино.

"Премьер-Лига — это лига с высокой конкуренцией, и мы хотим финишировать как можно выше. Конечно, мы также уделяем внимание своему прогрессу, улучшению и процессу, но здесь важны обе вещи".

"Нельзя сказать, что одна вещь важнее другой, потому что, когда выходишь на матч, ваши фанаты на стадионе хотят одержать победу".

"Да, мы должны уделять внимание процессу и развитию команды. Это поможет нам выигрывать матчи в будущем, и это принципиальная цель нашего клуба".

"Но выступить в Европе в следующем сезоне было бы хорошей вещью для клуба и для развития этой группы игроков", — сообщил Почеттино Sky Sports.


Метки Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2024 23:00

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Последние комментарии:




  1. acceptodessa 13.04.2024 00:24 # acceptodessa
    Пакет проснись, ты обосрался.

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  2. moneycity 12.04.2024 23:22 # moneycity
    Ой нескоро какульси будут играть в ЛЧ, ой как нескоро

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  3. suddenly 12.04.2024 23:19 # suddenly
    И зачем нужна условная Лига Конференции? Только график ненужными матчами нагружать.

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