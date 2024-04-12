С "Лестера" не снимут очки в Чемпионшипе в этом сезоне
"Лестер" не будет наказан снятием очков в этом сезоне за нарушение правил финансового фейр-плей.
Напомним, в марте Премьер-Лига обвинила "Лестер", вылетевший из высшего дивизиона по итогам прошлого сезона, в нарушении правил ФФП. Как и "Эвертон" с "Ноттингем Форест", "лисы" превысили установленный лимит убытка.
"Лестер" свою вину признать отказался и пригрозил Премьер-Лиге судебной тяжбой.
Претензии к финансам "Лестера" есть и у Футбольной Лиги, которая уже наложила на клуб с "Кинг Пауэр" трансферное эмбарго, сообщает BBC.
Однако сегодня Футбольная Лига объявила, что текущие правила не позволяют снять очки с "Лестера" в этом сезоне, какое бы решение ни приняла независимая комиссия Премьер-Лиги.
Тем не менее, если "Лестер" вернется в Премьер-Лигу по итогам этого сезона, то следующий может начать с отрицательным количеством очков.
12.04.2024 22:00
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