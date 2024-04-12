Артета: "Тимберу все еще нужно сделать несколько шагов"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что защитник Юрриен Тимбер по-прежнему не готов играть за первую команду.

Напомним, Тимбер получил травму колена уже в своем первом матче Премьер-Лиги после перехода из "Аякса" прошлым летом.



Сейчас Тимбер уже некоторое время тренируется в общей группе, и в "Арсенале" по-прежнему надеются, что Юрриен сыграет до конца сезона, но сперва 22-летнему голландцу нужно набрать соответствующие кондиции.



"Ему все еще нужно сделать несколько шагов. Ему нужно сыграть хотя бы один матч за резерв. Также скоро мы организуем товарищеский матч за закрытыми дверьми. Он полноценно тренируется, и теперь важно привести его в игровую форму. Быть в группе игроков и состязаться в футбольном матче — это другое, нежели тренировки".



"Надеюсь, он многое нам добавит. По тому, что он показывает на тренировках и что мы видели до его травмы, можно судить, что он будет оказывать большое влияние на эту команду", — цитирует Артету Evening Standard.