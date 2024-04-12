Боснич считает, что Кин был игроком одного уровня с Зиданом
Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Марк Боснич считает, что экс-капитан "красных дьяволов" Рой Кин был игроком одного уровня с легендарным Зинедином Зиданом.
Боснич выступал бок о бок с Кином за "Юнайтед" с 1999 по 2001 год, когда они завоевали титул Премьер-Лиги.
Боснич остался самого высокого мнения о Кине и считает, что люди недооценивали бывшего полузащитника сборной Ирландии.
"Я говорил это самому Рою Кину, когда он приезжал в Австралию. Он был одним из величайших игроков своего поколения — гораздо лучше, нежели многие люди о нем думали".
"Я говорю об игроках вроде Зинедина Зидана. В тот вечер против "Ювентуса" в полуфинале Лиги Чемпионов (в апреле 1999) он был неподражаем, лучший игрок матча".
"Думаю, многие люди больше сосредоточены на его роли разрушителя, которую он исполнял позже в своей карьере. Но он был выдающимся игроком своего поколения. У него были очень, очень высокие стандарты", — цитирует Боснича talkSPORT.
12.04.2024 20:00
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Cепарюга топ, без б
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Ну по яйцам кин по боля даже зидана, по скиллам конечно слабее.
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Зидан один из самых переоцененных футболистов, если он на это намекает.
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Боснич считает, что Кин был игроком одного уровня с Зиданом
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Да, так и есть. Если кто не знал, то Фергюсон в начале девяностых сказал: "Дайте мне Роя Кина и 10 бревен, и я выиграю Лигу Чемпионов". Все мы знаем что произошло в 1999.
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