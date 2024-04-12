Боснич считает, что Кин был игроком одного уровня с Зиданом

Зинедин Зидан и Рой Кин Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Марк Боснич считает, что экс-капитан "красных дьяволов" Рой Кин был игроком одного уровня с легендарным Зинедином Зиданом.

Боснич выступал бок о бок с Кином за "Юнайтед" с 1999 по 2001 год, когда они завоевали титул Премьер-Лиги.

Боснич остался самого высокого мнения о Кине и считает, что люди недооценивали бывшего полузащитника сборной Ирландии.

"Я говорил это самому Рою Кину, когда он приезжал в Австралию. Он был одним из величайших игроков своего поколения — гораздо лучше, нежели многие люди о нем думали".

"Я говорю об игроках вроде Зинедина Зидана. В тот вечер против "Ювентуса" в полуфинале Лиги Чемпионов (в апреле 1999) он был неподражаем, лучший игрок матча".

"Думаю, многие люди больше сосредоточены на его роли разрушителя, которую он исполнял позже в своей карьере. Но он был выдающимся игроком своего поколения. У него были очень, очень высокие стандарты", — цитирует Боснича talkSPORT.


Метки Боснич, Зидан, Кин, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2024 20:00

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  1. kukuruzko 12.04.2024 20:42 # kukuruzko
    Cепарюга топ, без б

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  2. quavo 12.04.2024 20:42 # quavo
    Ну по яйцам кин по боля даже зидана, по скиллам конечно слабее.

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  3. alexomck 12.04.2024 20:17 # alexomck
    Зидан один из самых переоцененных футболистов, если он на это намекает.

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  4. superglor 12.04.2024 20:15 # superglor
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  5. ilovemanutd 12.04.2024 20:10 # ilovemanutd
    Да, так и есть. Если кто не знал, то Фергюсон в начале девяностых сказал: "Дайте мне Роя Кина и 10 бревен, и я выиграю Лигу Чемпионов". Все мы знаем что произошло в 1999.

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