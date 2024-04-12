Боснич считает, что Кин был игроком одного уровня с Зиданом

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Марк Боснич считает, что экс-капитан "красных дьяволов" Рой Кин был игроком одного уровня с легендарным Зинедином Зиданом.

Боснич выступал бок о бок с Кином за "Юнайтед" с 1999 по 2001 год, когда они завоевали титул Премьер-Лиги.



Боснич остался самого высокого мнения о Кине и считает, что люди недооценивали бывшего полузащитника сборной Ирландии.



"Я говорил это самому Рою Кину, когда он приезжал в Австралию. Он был одним из величайших игроков своего поколения — гораздо лучше, нежели многие люди о нем думали".



"Я говорю об игроках вроде Зинедина Зидана. В тот вечер против "Ювентуса" в полуфинале Лиги Чемпионов (в апреле 1999) он был неподражаем, лучший игрок матча".



"Думаю, многие люди больше сосредоточены на его роли разрушителя, которую он исполнял позже в своей карьере. Но он был выдающимся игроком своего поколения. У него были очень, очень высокие стандарты", — цитирует Боснича talkSPORT.