Луис Диас попросил у "Ливерпуля" новый контракт

Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас попросил у своего клуба новый контракт на улучшенных условиях.

Диас утвердился ключевым игроком "Ливерпуля" после своего перехода из "Порту" в январе 2022. В 30 матчах этого сезона Премьер-Лиги Луис забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.



Недавно во французской прессе появились слухи, что ПСЖ хочет пригласить Диаса на место покидающего "Парк де Пренс" в конце сезона Килиана Мбаппе, а в марте отец Луиса проговорился, что его сын мечтает поиграть в Испании.



По информации HITC, на самом деле 27-летний игрок сборной Колумбии готов присягнуть на верность "Ливерпулю", но только если мерсисайдский клуб отметит его успехи новым контрактом с повышением зарплаты.



Через своих представителей Диас уже попросил "Ливерпуль" о новой сделке, надеясь, что этот вопрос будет улажен грядущим летом.



Боссы "Ливерпуля" открыты к переговорам с Диасом о продлении сотрудничества, однако та манера, в которой Луис выдвинул свое требование, их не впечатлила.



У Диаса остается еще три года по действующему контракту, и прямо сейчас для "Ливерпуля" важнее уладить вопрос с будущим ряда других игроков, включая Виргила Ван Дейка и Трента Александер-Арнольда, чьи соглашения истекают уже через год.