Тен Хаг заявил, что у него "идеальные" отношения с Рэтклиффом

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его отношения с новыми совладельцами клуба из компании Ineos "идеальны".

Ранее на текущей неделе "Юнайтед" объявил о расставании со своим спортивным директором Джоном Мерто, который с лета 2022 приобрел ряд игроков по желанию Тен Хага.



Мерто стал очередной жертвой режима сэра Джима Рэтклиффа. И хотя Тен Хаг сожалеет об уходе своего соратника, это не повлияло на отношения Эрика со своим новым боссом.



"Думаю, это важно, что новые владельцы работают над этим, работают над замещением его функций в преддверии нового сезона. Конечно, в данный момент мне не хватает его поддержки. Мы очень хорошо работали вместе, но он ушел. Я поблагодарил Джона и пожелал ему всего наилучшего в будущем".



"Как я уже говорил прежде, я очень хорошо взаимодействую с новыми владельцами, мы тесно работаем вместе. Это не меняет того, как я работаю здесь — у нас все идеально, по-прежнему идеально. Я доволен этим, но мы хотим создать правильные условия для достижения успеха", — цитирует Тен Хага Daily Mail.