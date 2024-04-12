Клопп пообещал, что "Ливерпуль" отреагирует на поражение от "Аталанты"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что его команда "покажет реакцию" на домашнее поражение 0:3 от "Аталанты".

Накануне вечером "Ливерпуль" сокрушительно против "Аталанте" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Это поражение стало для "красных" первым на "Энфилде" за почти 14 месяцев.



Уже в воскресенье подопечные Клоппа снова предстанут перед трибунами "Энфилда", и Юрген обещает, что против "Кристал Пэлас" люди увидят разницу.



"Во-первых, я не могу гарантировать, что этот результат не повлияет на нас. И никогда не мог. Но я все равно должен постараться, в этом моя работа".



"Я не думаю, что это была низшая точка в общем плане — только в плане игры. Хорошая вещь в плохой игре заключается в том, что ты можешь играть лучше. С этого и начнем".



"Это неприятное ощущение, как и должно быть, поэтому пускай парни возьмут это домой, осмыслят это, а затем мы соберемся вместе, придем в себя и снова будем двигаться вперед".



"В субботу мы начинаем подготовку к "Кристал Пэлас". Мы определенно должны показать реакцию, это на 100 процентов ясно. Я не могу спланировать сразу после матча, какой будет наша реакция... Но мы покажем реакцию, я могу это обещать", — цитирует Клоппа The Independent.