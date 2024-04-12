"Тоттенхэм" надеется купить Галлахера как можно скорее

"Тоттенхэм" надеется оформить приобретение полузащитника "Челси" Конора Галлахера как можно скорее.

Галлахер является одним из лучших игроков команды Маурисио Почеттино в этом сезоне, однако от контракта Конора остается всего один полный год.



Вдобавок "Челси" находится в сложной ситуации с точки зрения правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, нуждаясь в продажах игроков до 30 июня. Этим и надеется воспользоваться "Тоттенхэм", сообщает The Sun.



Прошлым летом "Челси" продал Мейсона Маунта, находившегося в аналогичной контрактной ситуации, в "Манчестер Юнайтед" за 60 миллионов фунтов, тогда как сами "шпоры" купили Джеймса Мэддисона у "Лестера" за 40 млн. фунтов.



"Тоттенхэм" ожидает, что Галлахер будет доступен за меньшие деньги, нежели Маунт или Мэддисон. Наставник "шпор" Анге Постекоглу считает 24-летнего англичанина идеальным игроком для своего стиля игры и надеется на скорейшее согласование трансфера.