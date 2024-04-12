Мунис и Ираола — лучшие в Премьер-Лиге в марте
Нападающий "Фулхэма" Родриго Мунис и наставник "Борнмута" Андони Ираола были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам марта.
Мунис мощно провел март, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу в четырех матчах Премьер-Лиги.
Для начала 22-летний бразилец забил гол и сделал "ассист" в победном для "Фулхэма" матче против "Брайтона" (3:0), затем оформил дубль против "Тоттенхэма" (3:0) и отличился против "Шеффилд Юнайтед" (3:3), лишь против "Вулверхэмптона" не совершив результативных действий.
В борьбе за эту награду Мунис опередил Александера Исака из "Ньюкасла", Алексиса Макаллистера из "Ливерпуля", Коула Палмера из "Челси", Антуана Семеньо из "Борнмута", Сона Хен Мина из "Тоттенхэма" и Бена Уайта из "Арсенала".
Отметим, предыдущим представителем "Фулхэма", признававшимся Игроком Месяца в Премьер-Лиге, был голкипер Марк Шварцер в феврале 2010.
А Тренером Месяца стал Ираола, чей "Борнмут" прошел март непобежденным, одолев "Бернли" (0:2), "Лутон" (4:3) и "Эвертон" (2:1), а также сыграв вничью с "Шеффилд Юнайтед" (2:2).
В борьбе за эту награду 41-летний испанец опередил Микеля Артету из "Арсенала", Юргена Клоппа из "Ливерпуля" и Анге Постекоглу из "Тоттенхэма".
Ираола — только второй наставник "Борнмута", признававшийся Тренером Месяца в Премьер-Лиге, после Эдди Хау, который брал эту награду трижды с 2017 по 2018 год.
12.04.2024 15:00
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Последние комментарии:
я завтра мана ити дисниленд братищки ощинь интиресна как там к тачикам атнасица
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Магваеру то за что награду дали?
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Клоппу и Диасу за апрель авансом
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чёт эхехехех
"Брентфорд" готов продать нападающего Айвена Тоуни всего за 30-40 миллионов фунтов грядущим летом.
Источник: http://fapl.ru/posts/106943/
"Арсенал" все еще может купить нападающего летом, но точно не уровня и цены вроде Айвена Тоуни из "Брентфорда"
Источник: http://fapl.ru/posts/106973/?c=1
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почему не джанлука скамакка?
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Они ахуели? Как можно лучшего игрока не дать Фодену?
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Абсолютно все ссут на тупую скузню. Это факт.
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Лучий в АПЛ это Челси, далбаебы
и не в марте, а всегда
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