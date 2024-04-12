Мунис и Ираола — лучшие в Премьер-Лиге в марте

Родриго Мунис Нападающий "Фулхэма" Родриго Мунис и наставник "Борнмута" Андони Ираола были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам марта.

Мунис мощно провел март, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу в четырех матчах Премьер-Лиги.

Для начала 22-летний бразилец забил гол и сделал "ассист" в победном для "Фулхэма" матче против "Брайтона" (3:0), затем оформил дубль против "Тоттенхэма" (3:0) и отличился против "Шеффилд Юнайтед" (3:3), лишь против "Вулверхэмптона" не совершив результативных действий.

В борьбе за эту награду Мунис опередил Александера Исака из "Ньюкасла", Алексиса Макаллистера из "Ливерпуля", Коула Палмера из "Челси", Антуана Семеньо из "Борнмута", Сона Хен Мина из "Тоттенхэма" и Бена Уайта из "Арсенала".

Отметим, предыдущим представителем "Фулхэма", признававшимся Игроком Месяца в Премьер-Лиге, был голкипер Марк Шварцер в феврале 2010.

А Тренером Месяца стал Ираола, чей "Борнмут" прошел март непобежденным, одолев "Бернли" (0:2), "Лутон" (4:3) и "Эвертон" (2:1), а также сыграв вничью с "Шеффилд Юнайтед" (2:2).

В борьбе за эту награду 41-летний испанец опередил Микеля Артету из "Арсенала", Юргена Клоппа из "Ливерпуля" и Анге Постекоглу из "Тоттенхэма".

Ираола — только второй наставник "Борнмута", признававшийся Тренером Месяца в Премьер-Лиге, после Эдди Хау, который брал эту награду трижды с 2017 по 2018 год.

Андони Ираола


Метки Борнмут, Ираола, Мунис, награды, Премьер-Лига, тренеры, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 592

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Последние комментарии:




  1. ravshan-sekas 12.04.2024 15:54 # ravshan-sekas
    я завтра мана ити дисниленд братищки ощинь интиресна как там к тачикам атнасица

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  2. electric 12.04.2024 15:48 # electric
    Магваеру то за что награду дали?

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  3. alexomck 12.04.2024 15:32 # alexomck
    Клоппу и Диасу за апрель авансом

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  4. narcot 12.04.2024 15:19 # narcot
    чёт эхехехех



    "Брентфорд" готов продать нападающего Айвена Тоуни всего за 30-40 миллионов фунтов грядущим летом.

    Источник: http://fapl.ru/posts/106943/



    "Арсенал" все еще может купить нападающего летом, но точно не уровня и цены вроде Айвена Тоуни из "Брентфорда"

    Источник: http://fapl.ru/posts/106973/?c=1

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  5. narcot 12.04.2024 15:18 # narcot
    почему не джанлука скамакка?

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  6. superglor 12.04.2024 15:05 # superglor
    Они ахуели? Как можно лучшего игрока не дать Фодену?

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  7. moneycity 12.04.2024 15:02 # moneycity
    Абсолютно все ссут на тупую скузню. Это факт.

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  8. thegodfather 12.04.2024 15:02 # thegodfather
    Лучий в АПЛ это Челси, далбаебы
    и не в марте, а всегда

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