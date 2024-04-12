Мунис и Ираола — лучшие в Премьер-Лиге в марте

Нападающий "Фулхэма" Родриго Мунис и наставник "Борнмута" Андони Ираола были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам марта.

Мунис мощно провел март, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу в четырех матчах Премьер-Лиги.



Для начала 22-летний бразилец забил гол и сделал "ассист" в победном для "Фулхэма" матче против "Брайтона" (3:0), затем оформил дубль против "Тоттенхэма" (3:0) и отличился против "Шеффилд Юнайтед" (3:3), лишь против "Вулверхэмптона" не совершив результативных действий.



В борьбе за эту награду Мунис опередил Александера Исака из "Ньюкасла", Алексиса Макаллистера из "Ливерпуля", Коула Палмера из "Челси", Антуана Семеньо из "Борнмута", Сона Хен Мина из "Тоттенхэма" и Бена Уайта из "Арсенала".



Отметим, предыдущим представителем "Фулхэма", признававшимся Игроком Месяца в Премьер-Лиге, был голкипер Марк Шварцер в феврале 2010.



А Тренером Месяца стал Ираола, чей "Борнмут" прошел март непобежденным, одолев "Бернли" (0:2), "Лутон" (4:3) и "Эвертон" (2:1), а также сыграв вничью с "Шеффилд Юнайтед" (2:2).



В борьбе за эту награду 41-летний испанец опередил Микеля Артету из "Арсенала", Юргена Клоппа из "Ливерпуля" и Анге Постекоглу из "Тоттенхэма".



Ираола — только второй наставник "Борнмута", признававшийся Тренером Месяца в Премьер-Лиге, после Эдди Хау, который брал эту награду трижды с 2017 по 2018 год.



