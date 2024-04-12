"Сити" готов купить Пакету при соблюдении двух условий

"Манчестер Сити" готов приобрести атакующего полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакеты при соблюдении двух условий.

Пакета едва не перешел в "Сити" еще прошлым летом, но сделка сорвалась из-за открытого в отношении Лукаса расследования FA насчет нарушения запрета на ставки.



Как сообщает The Athletic, Пакета по-прежнему хочет присоединиться к команде Хосепа Гвардиолы, и с июня в контракте Лукаса может быть активирован пункт о выкупе за 85 миллионов фунтов.



Однако "Сити" вернется за Пакетой, только если 26-летний игрок сборной Бразилии очистит свое имя перед Ассоциацией.



Во-вторых, переход Пакеты в "Сити" зависит от возможных расставаний. Кевина Де Брюйне по-прежнему сватают в Саудовскую Аравию, а в контракте Бернарду Силвы есть свой пункт о выкупе, поэтому кто-нибудь должен сперва освободить свое место для Лукаса.