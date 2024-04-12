Рэтклифф обратился к Стейвли насчет Эшуорта

Аманда Стейвли Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф лично поговорил со своей визави Амандой Стейвли из "Ньюкасла" насчет перехода спортивного директора "сорок" Дэна Эшуорта к "красным дьяволам".

Напомним, в феврале Эшуорт попросил "Ньюкасл" отпустить его в "Юнайтед", в результате чего был отправлен в 18-месячный оплачиваемый отпуск.

Два клуба начали переговоры о компенсации, чтобы Эшуорт приступил к работе в Манчестере поскорее, но "дьяволы" оказались не готовы выложить запрошенные "сороками" 15 миллионов фунтов.

По информации The Times, в надежде преодолеть возникшие разногласия Рэтклифф обратился напрямую к Стейвли, которая играет ключевую роль в принятии решений на "Сент-Джеймс Парк".

Рэтклифф по-прежнему надеется, что летнее трансферное окно "Юнайтед" проведет уже под надзором Эшуорта.


Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Рэтклифф, Стейвли, Эшуорт

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2024 13:00

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  1. el-pidor 12.04.2024 13:59 # el-pidor
    Сделал бы ей моторчик эман бубис

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  2. kagawa 12.04.2024 13:41 # kagawa
    Мощная бабенка

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  3. el-gay 12.04.2024 13:12 # el-gay
    Хороша милфа

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