Рэтклифф обратился к Стейвли насчет Эшуорта
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф лично поговорил со своей визави Амандой Стейвли из "Ньюкасла" насчет перехода спортивного директора "сорок" Дэна Эшуорта к "красным дьяволам".
Напомним, в феврале Эшуорт попросил "Ньюкасл" отпустить его в "Юнайтед", в результате чего был отправлен в 18-месячный оплачиваемый отпуск.
Два клуба начали переговоры о компенсации, чтобы Эшуорт приступил к работе в Манчестере поскорее, но "дьяволы" оказались не готовы выложить запрошенные "сороками" 15 миллионов фунтов.
По информации The Times, в надежде преодолеть возникшие разногласия Рэтклифф обратился напрямую к Стейвли, которая играет ключевую роль в принятии решений на "Сент-Джеймс Парк".
Рэтклифф по-прежнему надеется, что летнее трансферное окно "Юнайтед" проведет уже под надзором Эшуорта.
12.04.2024 13:00
Просмотров: 674
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сделал бы ей моторчик эман бубис
(ответить)
Мощная бабенка
(ответить)
Хороша милфа
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий