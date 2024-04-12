Хаверц заставил "Арсенал" пересмотреть планы на летнее окно

Форма Кая Хаверца заставила "Арсенал" пересмотреть свои планы на летнее трансферное окно.

Когда прошлым летом "Арсенал" заплатил 65 миллионов фунтов "Челси" за Хаверца, поначалу главный тренер "канониров" Микель Артета пытался наигрывать Кая в качестве атакующего полузащитника.



Хаверц чувствовал себя не в своей тарелке, при этом многие отмечали, что "Арсеналу" не хватает забивного форварда, потому что Габриэль Жезус и Эдди Нкетиа не справлялись с этой ролью.



Однако в последние недели именно Хаверц играет нападающего. Пускай Кай забивает не столь регулярно, но отсутствие бомбардира уже не выглядит такой проблемой для команды Артеты.



Как сообщает Daily Mirror, если раньше "Арсенал" планировал крупно потратиться на нападающего грядущим летом, то теперь "канониры" не видят в этом острой необходимости.



"Арсенал" все еще может купить нападающего летом, но точно не уровня и цены вроде Айвена Тоуни из "Брентфорда", Виктора Осимхена из "Наполи" или Виктора Дьекереша из "Спортинга".



Вместо этого львиную долю своего трансферного бюджета "Арсенал" может направить на покупку вингера, чтобы разгрузить Букайо Сака, который вынужден играть почти в каждом матче.