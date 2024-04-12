Уорнок: "Худший матч "Ливерпуля" при Клоппе"

Бывший защитник "Ливерпуля" Стивен Уорнок назвал домашнее поражение 0:3 от "Аталанты" худшей игрой "красных" при Юргене Клоппе.

Накануне вечером "Ливерпуль" сокрушительно проиграл первую встречу 1/4 финала Лиги Европы. "Ливерпуль" прервал свою 33-матчевую беспроигрышную серию дома, уступив на "Энфилде" впервые с поражения 2:5 от "Реала" в феврале 2023.



Уорнок не может вспомнить, когда "Ливерпуль" был так же плох при Клоппе, который трудится на свое посту с 2015 года и покидает клуб в конце сезона.



"Это был, наверное, худший матч, что я видел в их исполнении при Клоппе. "Ливерпуль" был плох. Они были расточительны при владении мячом и совершили так много ошибок по всему полю".



"Ливерпуль" выглядел уставшим. Они выглядели командой, которая сыграла 56 матчей в сезоне. Ты просто мог видеть усталые умы и усталые тела", — сообщил Уорнок BBC.