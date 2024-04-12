Каррагер ожидает, что теперь Клопп бросит все силы на Премьер-Лигу

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер ожидает, что главный тренер "красных" Юрген Клопп пожертвует ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы против "Аталанты" ради более успешного выступления в Премьер-Лиге.

Потерпев домашнее поражение 0:3 от "Аталанты", в следующий четверг "Ливерпуль" совершит ответный визит в Бергамо.



Клопп был критикуем за то, что не выставил сильнейший состав на первый матч с "Аталантой", но, учитывая счет, Каррагер теперь не видит смысла использовать основных игроков в ответной встрече.



"Ужасный результат и ужасная игра от "Ливерпуля". Единственное утешение в столь крупном поражении заключается в том, что Юрген должен сыграть ответный матч полностью вторым составом, бросив все силы на лигу!" — пишет Каррагер в твиттере.