Клопп не жалеет о своем выборе состава на матч с "Аталантой"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не жалеет о своем выборе состава на матч против "Аталанты".
Относительно 2:2 с "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд Клопп произвел сразу шесть изменений в стартовом составе на первую четвертьфинальную встречу Лиги Европы. Луис Диас и Мохамед Салах оказались среди тех, кого Юрген перевел в запас.
Также Клопп оставил на воротах Кувина Келлехера, несмотря на выздоровление первого номера "Ливерпуля" Алиссона.
В итоге "Ливерпуль" был разгромлен "Аталантой" со счетом 0:3, и Клопп берет на себя ответственность за этот результат, однако Юрген не жалеет, что обратился к ротации.
"Аталанта" была действительно хороша, вот и все. Они создают проблемы многим командам. Персональная опека — это некомфортно, когда ты не показываешь своей лучшей игры. Они хорошо оборонялись против нас. У нас возникали трудности из-за их стиля".
"Когда ты проигрываешь матч, твои замены ставятся под вопрос. Я понимаю это на 100 процентов. Но я бы поступил таким же образом снова. Мы должны делать изменения в составе, если хотим хорошо провести остаток сезона".
"Я ответственен за результат, и я знаю это. Но я бы, наверное, снова принял эти решения", — цитирует Клоппа Sky Sports.
12.04.2024 09:00
Просмотров: 721
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
даже в имени Куивин как можно было букву пропустить, как вы вообще копируете текст?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий