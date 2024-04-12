Клопп не жалеет о своем выборе состава на матч с "Аталантой"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не жалеет о своем выборе состава на матч против "Аталанты".

Относительно 2:2 с "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд Клопп произвел сразу шесть изменений в стартовом составе на первую четвертьфинальную встречу Лиги Европы. Луис Диас и Мохамед Салах оказались среди тех, кого Юрген перевел в запас.



Также Клопп оставил на воротах Кувина Келлехера, несмотря на выздоровление первого номера "Ливерпуля" Алиссона.



В итоге "Ливерпуль" был разгромлен "Аталантой" со счетом 0:3, и Клопп берет на себя ответственность за этот результат, однако Юрген не жалеет, что обратился к ротации.



"Аталанта" была действительно хороша, вот и все. Они создают проблемы многим командам. Персональная опека — это некомфортно, когда ты не показываешь своей лучшей игры. Они хорошо оборонялись против нас. У нас возникали трудности из-за их стиля".



"Когда ты проигрываешь матч, твои замены ставятся под вопрос. Я понимаю это на 100 процентов. Но я бы поступил таким же образом снова. Мы должны делать изменения в составе, если хотим хорошо провести остаток сезона".



"Я ответственен за результат, и я знаю это. Но я бы, наверное, снова принял эти решения", — цитирует Клоппа Sky Sports.