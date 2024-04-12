Ван Дейк хочет забить "минимум четыре" в ответном матче с "Аталантой"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк выразил свое разочарование поражением 0:3 от "Аталанты", а также пообещал, что его команда постарается забить "минимум четыре гола" в ответном матче.

Домашнее поражение 0:3 в первом матче 1/4 финала поставило "Ливерпуль"на грань вылета из Лиги Европы. У Ван Дейка есть большие претензии к своей команде, но также Виргил хвалит "Аталанту".



Ван Дейк надеется, что "Ливерпуль" реабилитируется во время домашнего матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в ближайшее воскресенье, после чего можно будет подумать о "камбэке" в Бергамо.



"Очень, очень разочаровывающий вечер. Слишком много индивидуальных ошибок, за которые мы были наказаны. Это неприятное ощущение".



"Они используют персональную опеку, и мы должны были гораздо лучше справиться с этим. Мы должны были гораздо лучше распоряжаться мячом и сыграть гораздо сильнее. Мы оставляли свободные пространства, и они немедленно наказывали нас".



"Очень разочаровывающий вечер для всех нас, но мы не можем чересчур долго горевать. Нам нужно, чтобы каждый сосредоточился на следующем большом матче. Нам нужно снова добиваться результатов".



"Мы становились уязвимы. Мы пропустили эти голы, потому что теряли мяч в сложных зонах. Но это не может нас надломить. Нам нужно довольно быстро отреагировать".



"Конечно, это больно. Мы давно здесь не проигрывали. Но нельзя не отдать должное сопернику. Они наказывали нас за нашу неряшливость при владении мячом. Мы все равно имели шансы забить раз или два, но, к сожалению, этого не сделали".



"Если ты не веришь, то нет смысла ездить в Италию. Мы очень усложнили свою задачу, проиграв 0:3. Но мы можем реабилитироваться, выиграв матч на выходных".



"Нам нужно, чтобы каждый снова включился в процесс. Тогда мы сможем сосредоточиться на том, чтобы забить минимум четыре гола там", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.