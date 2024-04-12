Варан выбыл на несколько недель

"Манчестер Юнайтед" объявил, что защитник Рафаэль Варан пропустит несколько недель с травмой мышечного характера.

Эту травму 30-летний Варан получил во время проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Челси" на прошлой неделе (4:3).



"Чемпион Мира в составе сборной Франции нацелен на возвращение в строй до конца сезона в мае", — говорится в коротком заявлении "красных дьяволов".



Таким образом, Варан присоединится в лазарете к своим конкурентам по позиции Лисандро Мартинесу и Виктору Линделефу, которые тоже пропустят несколько недель.



Четвертый центральный защитник "Юнайтед" в лице Джонни Эванса ближе всех к возвращению в в строй, но с "Борнмутом" в ближайшую субботу никак не сыграет.



Эти травмы не оставляют главному тренеру "дьяволов" Эрику Тен Хагу иного выбора, кроме как снова задействовать в центре обороны Харри Магуайра в паре с 19-летним Вилли Камбвала, как это было против "Ливерпуля" в минувший уикенд (2:2).