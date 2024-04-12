Клопп — о поражении от "Аталанты": "Это низшая точка для нас"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал поражение 0:3 от "Аталанты" в Лиге Европы "низшей точкой" для своей команды в этом сезоне с точки зрения игры.

В четверг вечером "Ливерпуль" потерпел свое первое домашнее поражение за почти 14 месяцев, сокрушительно проиграв первый матч 1/4 финала Лиги Европы.



Клопп находит этот результат справедливым и чувствует, что "Ливерпуль" просто не мог сыграть еще хуже.



"О, мой Бог, это был действительно плохой матч. Они прорвались, они забили, а мы просто слегка поплыли. Наша полузащита разваливалась, я не узнавал нас".



"Это было действительно странно, но в футбольных терминах это была тактическая дисциплина. Они забили, а мы продолжали играть так, как было им на руку".



"Мы провели плохой матч и заслужили проиграть. Такое ощущение должно быть у нас, но это ощущение только на этот вечер, а дальше нам нужно готовиться к "Пэлас".



"Камбэк" в ответном матче? Считаю, сейчас не время говорить об этом. Я не в настроении, чтобы думать о матче, который будет через неделю, потому что между нас ждет другой матч".



"Мы определенно должны постараться, мы хотим победить, но сейчас не время болтать. Нам нужно сыграть действительно хорошо".



"Это низшая точка для нас с точки зрения игры, поэтому сыграть чуть лучше возможно. Мы можем играть гораздо лучше. Но сперва нас ждет воскресенье", — цитирует Клоппа Sky Sports.