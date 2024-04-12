"Астон Вилла" победила "Лилль" в Лиге Конференций

"Астон Вилла" одержала победу 2:1 над "Лиллем" в первом четвертьфинальном матче Лиги Конференций.

Забив по голу в начале каждого из таймов благодаря усилиям Олли Уоткинса и Джона Макгинна, "Вилла" уверенно продвигалась к победе с комфортным счетом.



За шесть минут до конца Бафоде Диаките отыграл один гол для "Лилля", головой замкнув подачу партнера, но победа все равно осталась за командой Унаи Эмери.



Через неделю "Вилла" и "Лилль" проведут ответный матч во Франции.



"Астон Вилла" — "Лилль" — 2:1 (1:0)



Голы: Уоткинс 13, Макгинн 56 — Диаките 84.



"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Карлос, Торрес, Динь (Морено 74), Бэйли (Диаби 74), Тилеманс (Ироегбунам 82), Луис, Роджерс (Дзаньоло 66), Макгинн, Уоткинс (Дуран 82).



"Лилль": Шевалье, Сантуш, Йоро, Диаките (Алессандро 87), Гудмундссон (Гомес 78), Исмаили, Бенталеб, Андре, Харальдссон (Кабелла 78), Жегрова (Языджи 60), Дэвид.



Предупреждения: Луис, Тилеманс, Мартинес.