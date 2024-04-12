"Байер" дожал "Вест Хэм"

Благодаря двум поздним голам "Байер" переиграл "Вест Хэм" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы — 2:0.

В первом тайме "Байер" переигрывал "Вест Хэм", затмив своего соперника и по владению мячом, и по количеству ударов.



В первые 45 минут "молотобойцы" создали только один момент, но Мохаммеду Кудусу не удалось пробить голкипера.



После перерыва гости продолжили отбиваться, но выстоять до финального свистка им не удалось. На 83-й минуте после розыгрыша углового Йонас Хофманн подкараулил отскок в штрафной и пробил с лету — 1:0.



Один пропущенный гол, возможно, и не стал бы трагедией для "Вест Хэма", но в компенсированное время Виктор Бонифасе выиграл второй этаж у Курта Зума с Аароном Крессуэллом и замкнул подачу Хофманном углового — 2:0.



"Байер" вчистую переиграл "Вест Хэм" и свою победу полностью заслужил. Дефицит в два гола оставляет "молотобойцам" не так много шансов.



"Байер" — "Вест Хэм" — 2:0 (0:0)



Голы: Хофманн 83, Бонифасе 90.



"Байер": Коварж, Станишич (Инкапье 66), Та, Тапсоба, Фрипмонг (Телла 67), Паласиос, Джака, Гримальдо, Виртц, Адли (Хофманн 76), Шик (Бонифасе 76).



"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфрал, Мавропанос (Агерд 86), Зума, Крессуэлл, Палмери, Уорд-Проуз, Соучек, Пакета, Кудус (Джонсон 86), Антонио.



Предупреждения: Пакета, Палмери.