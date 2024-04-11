Трое детей Кейна госпитализированы после аварии
Трое детей капитана сборной Англии Харри Кейна пострадали во время автомобильной аварии в Германии в минувший понедельник.
Данный инцидент случился близ Мюнхена в понедельник вечером, когда Кейн со своими партнерами по "Баварии" направлялись в Лондон на первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Арсенала" (2:2).
В минивен "Мерседес Вито" с 24-летней женщиной за рулем, где находились отпрыски Кейна, врезался "Рено", управляемый другой женщиной, 20 лет от роду.
Трехлетний Луис, пятилетняя Вивьен и семилетняя Айви были доставлены на скорой помощи в ближайший госпиталь, но серьезных травм не получили, сообщает Bild.
Третьим участником аварии стал "Лэнд Ровер", которым управляла 62-летняя женщина. Всего с места происшествия были госпитализированы восемь человек.
Добавим, случившееся не помешало Кейну сыграть против "Арсенала" и даже забить с пенальти гол.
11.04.2024 23:00
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госпитализированы???от слова Госпиталь?)) автор селюк
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