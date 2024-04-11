Правила ФФП Премьер-Лиги останутся в силе на сезон 2024/25

Текущие правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги останутся в силе на следующий сезон.

Как сообщает BBC, на собрании боссов клубов Премьер-Лиги в четверг было принято единодушное решение изменить правила ФФП, которые действуют в данный момент.



Но поскольку новая модель пока не выбрана, текущие правила останутся в силе на сезон 2024/25.



Голосование по новой модели состоится в июне, после чего будет переходный период. Например, Премьер-Лига может адаптировать свою версию правил ФФП от УЕФА, где разрешенные траты клубов зависят от того, сколько эти клубы зарабатывают.



В данный момент УЕФА позволяет тратить на покупку и содержание игроков не более 70% от заработанного, но Премьер-Лига может поднять эту планку до 85%.



Добавим, текущие правила устанавливают лимит убытка в 105 миллионов фунтов за трехлетний период. Ранее в этом сезоне "Эвертон" и "Ноттингем Форест" были наказаны снятием очков за превышение этого лимита.