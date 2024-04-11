Футбольная Лига сняла два очка с "Шеффилд Юнайтед"

"Шеффилд Юнайтед" начнет следующий сезон с отрицательным количеством очков в случае своего вылета из Премьер-Лиги.

Как сообщает Sky Sports, соответствующее решение приняла независимая комиссия Футбольной Лиги, сняв с "Шеффилд Юнайтед" два очка.



"Клинки" были подвергнуты этому наказанию, задолжав ряд трансферных или компенсационных платежей другим клубам в сезоне 2022/23, который они завершили на втором месте в Чемпионшипе, получив прямую путевку в Премьер-Лигу.



При этом Футбольная Лига грозится снять еще два очка, если "Шеффилд Юнайтед" задержит какой-либо будущий платеж какому-либо клубу на срок более пяти рабочих дней.



Добавим, в данный момент команда Криса Уайлдера занимает последнее место в Премьер-Лиге, находясь в девяти очках от спасительного места.