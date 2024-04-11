"Ньюкасл" объявил о новом контракте с Жоэлинтоном
"Ньюкасл" объявил о подписании нового долгосрочного контракта с полузащитником Жоэлинтоном.
Жоэлинтон выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Хоффенхайма" в 2019 году за рекордные для "сорок" на тот момент 40 миллионов фунтов.
С тех пор 27-летний бразилец провел 179 матчей и забил 25 голов за "Ньюкасла", утвердившись ключевым игроком команды Эдди Хау.
Предыдущий контракт Жоэлинтона истекал уже в следующем году, однако "Ньюкаслу" удалось преодолеть существовавшие разногласия и продлить сотрудничество с игроком.
"Я всегда хотел быть здесь. Я люблю играть за этот клуб. Я люблю клуб, я люблю его фанатов. Я рад продолжать играть здесь, и я надеюсь, мы добьемся успеха в ближайшие годы", — сообщил Жоэлинтон.
11.04.2024 20:00
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