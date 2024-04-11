"Манчестер Сити" хочет Мусиалу
"Манчестер Сити" является одним из больших клубов, заинтересованных в плеймейкере "Баварии" Джамале Мусиале.
Этот сезон складывается разочаровывающим образом, поэтому Мусиала не спешит продлевать свой рассчитанный до 2026 года контракт с "Баварией".
За пределами Мюнхена крепнет ощущение, что "Бавария" может быть открыта к продаже Мусиалы летом, если Джамал не получит убедительных гарантий от своего клуба насчет борьбы за главные трофеи.
Заполучить Мусиалу хотели бы "Ливерпуль", "Барселона", ПСЖ и другие, но наиболее серьезный интерес к 21-летнему игроку сборной Германии проявляет "Сити", сообщает The Independent.
Мусиала находит привлекательной возможность вернуться в Англию, где он провел несколько лет в академиях "Саутгемптона" и "Челси", а также представлял английскую сборную на различных юношеских уровнях.
11.04.2024 19:00
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