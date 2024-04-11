"Манчестер Сити" хочет Мусиалу

"Манчестер Сити" является одним из больших клубов, заинтересованных в плеймейкере "Баварии" Джамале Мусиале.

Этот сезон складывается разочаровывающим образом, поэтому Мусиала не спешит продлевать свой рассчитанный до 2026 года контракт с "Баварией".



За пределами Мюнхена крепнет ощущение, что "Бавария" может быть открыта к продаже Мусиалы летом, если Джамал не получит убедительных гарантий от своего клуба насчет борьбы за главные трофеи.



Заполучить Мусиалу хотели бы "Ливерпуль", "Барселона", ПСЖ и другие, но наиболее серьезный интерес к 21-летнему игроку сборной Германии проявляет "Сити", сообщает The Independent.



Мусиала находит привлекательной возможность вернуться в Англию, где он провел несколько лет в академиях "Саутгемптона" и "Челси", а также представлял английскую сборную на различных юношеских уровнях.