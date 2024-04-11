Премьер-Лига вводит полуавтоматическую систему определения офсайда

Все 20 клубов Премьер-Лиги проголосовали за введение полуавтоматической системы определения офсайда (semi-automated offside technology, SAOT) со следующего сезона.

Ожидается, что использование SAOT позволит каждый раз экономить 31 секунду при принятии решения о том, был офсайд или нет.



Премьер-Лига обещает внедрить SAOT не со старта сезона 2024/25, а после одного из международных перерывов осенью — в сентябре или ноябре.



Данная система с успехом применяется в Лиге Чемпионов и Серии А, но на Чемпионате Мира 2022 года в Катаре использовалась ее другая разновидность, где в игровой мяч интегрирован чип.



Как сообщает Sky Sports, обычно SAOT работает с помощью 12 стадионных камер, которые отслеживают движение мяча и 29 фокусных точек каждого игрока.



Текущая система, когда арбитры VAR чертят линии при подозрении на офсайд, останется в качестве запасной — например, на случай, когда игроки перекрывают обзор камер.