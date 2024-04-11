Аморим отрицает договоренность с "Ливерпулем"

Наставник "Спортинга" Рубен Аморим опроверг информацию о какой-либо договоренности с "Ливерпулем".

Ранее на этой неделе издание Sky Sport Germany сообщило, что Аморим, которого также рассматривала "Бавария", достиг принципиальной договоренности с "Ливерпулем".



Утверждалось, что 39-летний португалец заключит с мерсисайдским клубом контракт до 2027 года и станет преемником для Юргена Клоппа, покидающего "Энфилд" в конце сезона.



Однако в преддверии матча Лиги Конференции против "Астон Виллы" Аморим дал понять, что не соглашался на работу в "Ливерпуле".



"Я не встречался с "Ливерпулем" для какого-либо собеседования, и у меня нет договоренности. Это неправда".



"Я являюсь тренером "Спортинга", я хочу побеждать здесь, и я не встречался с каким-либо клубом. Никаких договоренностей нет".



"Хватит распространять это. Я высказываюсь о своем будущем последний раз", — цитирует Аморима журналист Фабрицио Романо.