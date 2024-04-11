Аморим отрицает договоренность с "Ливерпулем"
Наставник "Спортинга" Рубен Аморим опроверг информацию о какой-либо договоренности с "Ливерпулем".
Ранее на этой неделе издание Sky Sport Germany сообщило, что Аморим, которого также рассматривала "Бавария", достиг принципиальной договоренности с "Ливерпулем".
Утверждалось, что 39-летний португалец заключит с мерсисайдским клубом контракт до 2027 года и станет преемником для Юргена Клоппа, покидающего "Энфилд" в конце сезона.
Однако в преддверии матча Лиги Конференции против "Астон Виллы" Аморим дал понять, что не соглашался на работу в "Ливерпуле".
"Я не встречался с "Ливерпулем" для какого-либо собеседования, и у меня нет договоренности. Это неправда".
"Я являюсь тренером "Спортинга", я хочу побеждать здесь, и я не встречался с каким-либо клубом. Никаких договоренностей нет".
"Хватит распространять это. Я высказываюсь о своем будущем последний раз", — цитирует Аморима журналист Фабрицио Романо.
11.04.2024 17:00
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При чем здесь матч лиги конференций против Астон Виллы? Или вы думаете, что он тренер Лилля?
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Очередной звиздобол на тренерское поприще у портовых
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Ливерпулю и не нужен такой физрук.
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