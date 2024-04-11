Аморим отрицает договоренность с "Ливерпулем"

Рубен Аморим Наставник "Спортинга" Рубен Аморим опроверг информацию о какой-либо договоренности с "Ливерпулем".

Ранее на этой неделе издание Sky Sport Germany сообщило, что Аморим, которого также рассматривала "Бавария", достиг принципиальной договоренности с "Ливерпулем".

Утверждалось, что 39-летний португалец заключит с мерсисайдским клубом контракт до 2027 года и станет преемником для Юргена Клоппа, покидающего "Энфилд" в конце сезона.

Однако в преддверии матча Лиги Конференции против "Астон Виллы" Аморим дал понять, что не соглашался на работу в "Ливерпуле".

"Я не встречался с "Ливерпулем" для какого-либо собеседования, и у меня нет договоренности. Это неправда".

"Я являюсь тренером "Спортинга", я хочу побеждать здесь, и я не встречался с каким-либо клубом. Никаких договоренностей нет".

"Хватит распространять это. Я высказываюсь о своем будущем последний раз", — цитирует Аморима журналист Фабрицио Романо.


Метки Аморим, Ливерпуль, Спортинг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. tleck-liv 11.04.2024 18:30 # tleck-liv
    При чем здесь матч лиги конференций против Астон Виллы? Или вы думаете, что он тренер Лилля?

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  2. closer 11.04.2024 17:39 # closer
    Очередной звиздобол на тренерское поприще у портовых

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  3. alexomck 11.04.2024 17:37 # alexomck
    Ливерпулю и не нужен такой физрук.

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