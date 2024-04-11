Компани дисквалифицирован на два матча

Главный тренер "Бернли" Венсан Компани был дисквалифицирован на два матча из-за своей красной карточки против "Челси" 30 марта.

В том матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" (2:2) Компани бурно выражал несогласие с решением рефери Дарреном Инглэнда, который удалил защитника "Бернли" Лоренца Ассиньона и назначил в ворота "бордовых" пенальти.



Впоследствии FA обвинила Компани в бранной речи, оскорблении рефери и попытке поставить под сомнение непредвзятость рефери.



Венсан свою вину признал, в результате чего был наказан независимой комиссией дисквалификацией на два матча и штрафом на 10,000 фунтов.



Как отмечает BBC, один матч Компани пропустит сразу, а дисквалификация на второй будет активирована в случае повторной провинности до конца года.