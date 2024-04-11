Потенциальные покупатели "Эвертона" планируют уволить Дайча

Потенциальные покупатели "Эвертона" из инвестиционного фонда 777 Partners планируют уволить главного тренера "ирисок" Шона Дайча.

777 Partners еще в сентябре 2023 договорился о покупке "Эвертона" у Фархада Мошири, однако Премьер-Лига до сих пор не одобрила эту сделку.



Несмотря на эту задержку, 777 Partners продолжает демонстрировать свою приверженность "Эвертону", вложив уже 160 миллионов фунтов в мерсисайдский клуб в качестве заемных средств.



Ожидается, что в следующем месяце Премьер-Лига, наконец, примет решение, будет ли "Эвертон" продан базирующемуся в Майами фонду.



Если сделка получит одобрение, это может стать плохой новостью для Дайча, утверждает Football Insider, потому что в 777 Partners не слишком довольны работой Шона в этом сезоне.



Добавим, контракт Дайча с "Эвертоном" рассчитан до июня 2025.