"Вест Хэм" видит в Фонсеке замену для Мойеса

"Вест Хэм" определил главного тренера "Лилля" Паулу Фонсенку в качестве своей приоритетной цели на замену Дэвиду Мойесу.

"Вест Хэм" до сих пор не определился насчет дальнейшего сотрудничества с Мойесом, чей контракт истекает в конце сезона, хотя сам Дэвид ранее говорил, что у него на руках уже есть предложение о новой сделке, и он просто не спешит его принимать.



Эта неопределенность заставляет "Вест Хэм" размышлять о том, кого можно пригласить в случае расставания с Мойесом, и i News может подтвердить, что своей целью номер один "молотобойцы" определили Фонсеку.



В прошлом Фонсеку неоднократно связывали с работой в Премьер-Лиге. Например, три года назад Паулу едва не возглавил "Тоттенхэм", до назначения там своего соотечественника Нуну Эшпириту Санту.



"Лилль" Фонсеки является одно из самых зрелищных команд во французской Лиге 1 этого сезона, делая ставку на молодость и атакующий стиль игры.



"Лилль" не только занимает четвертое место в Лиге 1, но и достиг 1/4 финала Лиги Конференций, где в четверг сыграет против "Астон Виллы".



Правда, в услугах 51-летнего португальца могут быть заинтересованы некоторые другие европейские клубы, включая "Марсель" и "Лион".