"Вест Хэм" видит в Фонсеке замену для Мойеса
"Вест Хэм" определил главного тренера "Лилля" Паулу Фонсенку в качестве своей приоритетной цели на замену Дэвиду Мойесу.
"Вест Хэм" до сих пор не определился насчет дальнейшего сотрудничества с Мойесом, чей контракт истекает в конце сезона, хотя сам Дэвид ранее говорил, что у него на руках уже есть предложение о новой сделке, и он просто не спешит его принимать.
Эта неопределенность заставляет "Вест Хэм" размышлять о том, кого можно пригласить в случае расставания с Мойесом, и i News может подтвердить, что своей целью номер один "молотобойцы" определили Фонсеку.
В прошлом Фонсеку неоднократно связывали с работой в Премьер-Лиге. Например, три года назад Паулу едва не возглавил "Тоттенхэм", до назначения там своего соотечественника Нуну Эшпириту Санту.
"Лилль" Фонсеки является одно из самых зрелищных команд во французской Лиге 1 этого сезона, делая ставку на молодость и атакующий стиль игры.
"Лилль" не только занимает четвертое место в Лиге 1, но и достиг 1/4 финала Лиги Конференций, где в четверг сыграет против "Астон Виллы".
Правда, в услугах 51-летнего португальца могут быть заинтересованы некоторые другие европейские клубы, включая "Марсель" и "Лион".
11.04.2024 14:00
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