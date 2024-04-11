"Вест Хэм" готов продать Зума летом

Курт Зума "Вест Хэм" готов выслушать предложения насчет своего капитана Курта Зума.

Только четыре команды пропустили в этом сезоне Премьер-Лиги голов больше, чем "Вест Хэм" (56), что подталкивает "молотобойцев" к обновлению линии обороны.

По информации talkSPORT, также "Вест Хэм" хочет сократить свою зарплатную ведомость, а 29-летний Зума является одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде Дэвида Мойеса.

Кроме того, вызывает у "Вест Хэма" беспокойство тот факт, что Зума продолжает испытывать дискомфорт в колене, проблемы с которым стали хроническими для французского защитника.

Идеальным сценарием для "Вест Хэма" могла бы стать продажа Зума в Саудовскую Аравию, интерес откуда к экс-игроку "Челси" существовал в прошлом.


Метки Вест Хэм, Зума

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2024 13:00

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