Алонсо объяснил, почему отказал "Ливерпулю"

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо объяснил свое решение отказать "Ливерпулю".

Алонсо считался кандидатом номер один на роль преемника для Юргена Клоппа, покидающего "Ливерпуль" в конце сезона, однако в прошлом месяце Хаби объявил, что останется в "Байере".



Алонсо чувствует, что для него еще не настало время сделать следующий шаг и покинуть "Байер", который он тренирует только 18 месяцев.



"На то было много причин. Спустя год мы все еще строим команду, мы создаем замечательный дух здесь. Было много причин и так много игроков, чтобы остаться".



"Пока что этот сезон складывается замечательно, и мы определенно хотим продлить это вместе. Я чувствую себя частью этого".



"Отработав год, я не чувствовал, что это правильное время, и поэтому я сохранил преданность клубу", — цитирует Алонсо Daily Mail.