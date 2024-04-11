Алонсо объяснил, почему отказал "Ливерпулю"
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо объяснил свое решение отказать "Ливерпулю".
Алонсо считался кандидатом номер один на роль преемника для Юргена Клоппа, покидающего "Ливерпуль" в конце сезона, однако в прошлом месяце Хаби объявил, что останется в "Байере".
Алонсо чувствует, что для него еще не настало время сделать следующий шаг и покинуть "Байер", который он тренирует только 18 месяцев.
"На то было много причин. Спустя год мы все еще строим команду, мы создаем замечательный дух здесь. Было много причин и так много игроков, чтобы остаться".
"Пока что этот сезон складывается замечательно, и мы определенно хотим продлить это вместе. Я чувствую себя частью этого".
"Отработав год, я не чувствовал, что это правильное время, и поэтому я сохранил преданность клубу", — цитирует Алонсо Daily Mail.
11.04.2024 12:00
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Он уже заранее с Реалом все порешал, через год их возглавит после ухода Карло. Картонпульские заднеприводники рили верили и надеялись, что он выберет картонку, а не топ клуб. Жалкое зрелище
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Потому что абсолютно все ссут на ЛГБТпуль.
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