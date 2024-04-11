Алонсо объяснил, почему отказал "Ливерпулю"

Хаби Алонсо Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо объяснил свое решение отказать "Ливерпулю".

Алонсо считался кандидатом номер один на роль преемника для Юргена Клоппа, покидающего "Ливерпуль" в конце сезона, однако в прошлом месяце Хаби объявил, что останется в "Байере".

Алонсо чувствует, что для него еще не настало время сделать следующий шаг и покинуть "Байер", который он тренирует только 18 месяцев.

"На то было много причин. Спустя год мы все еще строим команду, мы создаем замечательный дух здесь. Было много причин и так много игроков, чтобы остаться".

"Пока что этот сезон складывается замечательно, и мы определенно хотим продлить это вместе. Я чувствую себя частью этого".

"Отработав год, я не чувствовал, что это правильное время, и поэтому я сохранил преданность клубу", — цитирует Алонсо Daily Mail.


Метки Алонсо, Байер, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2024 12:00

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  1. division 11.04.2024 12:23 # division
    Он уже заранее с Реалом все порешал, через год их возглавит после ухода Карло. Картонпульские заднеприводники рили верили и надеялись, что он выберет картонку, а не топ клуб. Жалкое зрелище

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  2. moneycity 11.04.2024 12:09 # moneycity
    Потому что абсолютно все ссут на ЛГБТпуль.

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