"Вулверхэмптон" ожидает интереса больших клубов к Аит-Нури

"Вулверхэмптон" ожидает интереса больших клубов к своему левому защитнику Райану Аит-Нури в летнее трансферное окно.

Аит-Нури не пользовался доверием со стороны бывшего главного тренера "Вулверхэмптона" Хулена Лопетеги в прошлом сезоне, но при Гари О'Ниле утвердился ключевым игроком "волков".



Особенно хорош Аит-Нури в последние недели, когда из-за кризиса травм среди атакующих игроков О'Нил попросил Райана играть выше по полю.



Как сообщает talkSPORT, интерес 22-летнему игроку сборной Алжира, выступавшему за Францию на молодежном уровне, существует и за пределами Премьер-Лиги. Одним из претендентов на звезду "волков" является ПСЖ.



"Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ньюкасл" также задумываются об усилении левого фланга обороны грядущим летом, и Аит-Нури выглядит для них привлекательно.



