Фоден: "Один из лучших голов, что я забил"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден назвал свой гол против "Реала" одним из лучших в своей карьере.

Фоден забил свой гол в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов на "Сантьяго Бернабеу" в минувший вторник в очень важный момент времени, когда "Сити" уступал в счете 2:1.



Фоден нанес прекрасный дальний удар, поразив верхний угол ворот, и Фил считает это своей наградой за упорную работу на тренировках.



"Это один из лучших голов, что я забил. Я всегда обладал этим особым умением видеть возможность для гола, находясь в штрафной или около. Это то, что ты практикуешь на тренировочном поле после тренировки".



"Когда я получил мяч на подступах к штрафной, то подумал: "Почему бы не попробовать?" К счастью, игровой эпизод позволил мне нанести удар. Я хорошо приложился по мячу, который полетел в верхний угол ворот, и я был доволен. Это одно из лучших ощущений — забить на одном из лучших стадионов в мире. Теперь я могу сказать, что поставил одну из галочек в своем списке".



"Похоже, в этом году я в хорошей форме с точки зрения результативности. Когда забиваешь, твоя уверенность в себе действительно высока. Вдобавок я играю чуть центральнее и ближе к чужим воротам. Когда я приближаюсь к штрафной, то всегда верю, что получу возможность забить в игре, и надеюсь, я буду пользоваться своими шансами", — цитирует Фодена The Independent.