Фоден: "Один из лучших голов, что я забил"

Фил Фоден Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден назвал свой гол против "Реала" одним из лучших в своей карьере.

Фоден забил свой гол в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов на "Сантьяго Бернабеу" в минувший вторник в очень важный момент времени, когда "Сити" уступал в счете 2:1.

Фоден нанес прекрасный дальний удар, поразив верхний угол ворот, и Фил считает это своей наградой за упорную работу на тренировках.

"Это один из лучших голов, что я забил. Я всегда обладал этим особым умением видеть возможность для гола, находясь в штрафной или около. Это то, что ты практикуешь на тренировочном поле после тренировки".

"Когда я получил мяч на подступах к штрафной, то подумал: "Почему бы не попробовать?" К счастью, игровой эпизод позволил мне нанести удар. Я хорошо приложился по мячу, который полетел в верхний угол ворот, и я был доволен. Это одно из лучших ощущений — забить на одном из лучших стадионов в мире. Теперь я могу сказать, что поставил одну из галочек в своем списке".

"Похоже, в этом году я в хорошей форме с точки зрения результативности. Когда забиваешь, твоя уверенность в себе действительно высока. Вдобавок я играю чуть центральнее и ближе к чужим воротам. Когда я приближаюсь к штрафной, то всегда верю, что получу возможность забить в игре, и надеюсь, я буду пользоваться своими шансами", — цитирует Фодена The Independent.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Реал, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2024 10:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 11.04.2024 12:41 # high-malvern
    Недавно с Виллой тоже похожие положил. И даже со штрафного забил. Фоден в прекрасной форме. Уже сейчас можно сказать, что один из номинантов на игрока года в Англии.

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  2. vals1702 11.04.2024 12:36 # vals1702
    ну дурачок залетел - чего кичиться

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  3. superglor 11.04.2024 12:23 # superglor
    Филипп Король Фоден!

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  4. gary47 11.04.2024 10:58 # gary47
    Жестит в 2024 году!

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  5. suddenly 11.04.2024 10:14 # suddenly
    В манчестерском дерби похожий гол забил.

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