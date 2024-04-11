"Вилла" уверена в новом контракте с Дугласом Луисом

У боссов "Астон Виллы" крепнет уверенность, что они смогут предотвратить уход Дугласа Луиса и заключить с бразильским полузащитником новый контракт.

Луис является ключевым игроком команды Унаи Эмери, которая в этом сезоне является серьезным претендентом на попадание в Лигу Чемпионов, а также считается одним из фаворитов на победу в Лиге Конференций.



Недавно в испанской прессе появились слухи, что президент "Виллы" по футбольным операциям Мончи готов отпустить Луиса грядущим летом за 85 миллионов фунтов.



Однако talkSPORT утверждает, что на самом деле "Вилла" уверена в подписании нового контракта с 26-летним бразильцем, чье действующее соглашение рассчитано до 2026 года.



Несмотря на то, что к Луису сохраняется интерес со стороны больших клубов, включая "Арсенала", Дуглас отлично себя чувствует в Бирмингеме, а попадание в Лигу Чемпионов может окончательно развеять сомнения бойфренда Алиши Леманн.