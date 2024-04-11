Гирасси собирается в Премьер-Лигу

Нападающий "Штутгарта" Серу Гирасси заинтересован в переезде в Премьер-Лигу грядущим летом.

Забив 24 гола, Гирасси является вторым лучшим бомбардиром этого сезона Бундеслиги — впереди Серу только Харри Кейн из "Баварии".



Гирасси связывали с уходом из "Штутгарта" еще в январе. Среди клубов, куда сватали 28-летнего гвинейца, назывались "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ньюкасл" и "Фулхэм".



Гирасси отказался менять клуб посреди сезона, несмотря на наличие в контракте пункта о выкупе за 15 миллионов фунтов, но одновременно отклонил предложение "Штутгарта" о новой сделке.



Занимающий третье место в Бундеслиге "Штутгарт" не теряет надежд продлить сотрудничество с Гирасси, но сам Серу готов сделать следующий шаг в своей карьере.



Несмотря на интерес из Италии и Испании, Гирасси видит свое будущее в Премьер-Лиге, утверждает HITC. Упомянутый пункт о выкупе в контракте Серу по-прежнему доступен для акцивации.