Анонс первых матчей 1/4 финала Лиги Европы

В четверг вечером "Ливерпуль" и "Вест Хэм" проведут свои первые поединки 1/4 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — АТАЛАНТА 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Уже завоевав Кубок Лиги ранее в этом сезоне, "Ливерпуль" занимает второе место в Премьер-Лиге и без особого труда преодолел сопротивление "Спарты" предыдущем раунде Лиги Европы.



"Аталанте" в 1/8 финала пришлось попотеть значительно больше, но итальянская команда все же прошла "Спортинг", предотвратив противостояние Рубена Аморима с "Ливерпулем".



- Прежде "Ливерпуль" только однажды пересекался с "Аталантой" — на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2020/21. Тогда "красные" победили на выезде (0:5), но уступили дома (0:2).



- "Ливерпуль" выиграл 13 из 17 последних домашних матчей в еврокубках (2 ничьи, 2 поражения).



- "Аталанта" проиграла только три из 28 матчей в Лиге Европы (8 побед, 17 ничьих).



- Лишь один из 17 последних домашних матчей "Ливерпуля" против итальянских команд завершился вничью (10 побед, 6 поражений).



- "Аталанта" проиграла только два из 17 последних выездных матчей в еврокубках (8 побед, 7 ничьих).



- "Аталанта" подходит к этому матчу с серией из двух поражений во всех соревнованиях.



- "Ливерпуль" пропустил 10 голов в шести последних матчах во всех соревнованиях.



- В восьми матчах этого розыгрыша Лиги Европы "Ливерпуль" забил 28 голов.



В преддверии этого матча к полноценным тренировкам в составе "Ливерпуля" вернулись Алиссон, Трент Александер-Арнольд, Стефан Байчетич и Диогу Жота.



БАЙЕР — ВЕСТ ХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Байер" продолжает свой триумфальный путь в этом сезоне, находясь на пороге чемпионства в Бундеслиге и ожидая финала Кубка Германии.



На пути у команды Хаби Алонсо в Лиге Европы оказался "Вест Хэм", который почувствовал вкус к успеху благодаря победе в Лиге Конференций в прошлом сезоне.



В предыдущем раунде "Вест Хэм" уже разобрался с одной немецкой командой, разгромив "Фрайбург" дома после поражения в Германии. А вот "Байер" с большим скрипом прошел "Карабах".



- Это будет первая встреча "Байера" и "Вест Хэма".



- Предыдущий рад "Вест Хэм" пересекался с английской командой на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2016/17, сыграв с "Тоттенхэмом" дома 0:0 и одержав победу 0:1 на выезде.



- "Байер" не потерпел ни одного поражения в этом сезоне с учетом всех соревнований, а в Лиге Европы одержал семь побед и однажды сыграл вничью.



- В восьми матчах этого розыгрыша Лиги Европы "Байер" забил восемь голов.



- В этом розыгрыше Лиги Европы "Вест Хэм" провел уже четыре матча против немецких команд, все четыре — против "Фрайбурга".



Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн, забивший 19 голов в этом сезоне, не приехал в Леверкузен из-за травмы колена. Альфонс Ареоля и Калвин Филлипс также находятся в лазарете. Эдсон Альварес дисквалифицирован.