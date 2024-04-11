Анонс первых матчей 1/4 финала Лиги Европы

Юрген Клопп В четверг вечером "Ливерпуль" и "Вест Хэм" проведут свои первые поединки 1/4 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — АТАЛАНТА 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

Уже завоевав Кубок Лиги ранее в этом сезоне, "Ливерпуль" занимает второе место в Премьер-Лиге и без особого труда преодолел сопротивление "Спарты" предыдущем раунде Лиги Европы.

"Аталанте" в 1/8 финала пришлось попотеть значительно больше, но итальянская команда все же прошла "Спортинг", предотвратив противостояние Рубена Аморима с "Ливерпулем".

- Прежде "Ливерпуль" только однажды пересекался с "Аталантой" — на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2020/21. Тогда "красные" победили на выезде (0:5), но уступили дома (0:2).

- "Ливерпуль" выиграл 13 из 17 последних домашних матчей в еврокубках (2 ничьи, 2 поражения).

- "Аталанта" проиграла только три из 28 матчей в Лиге Европы (8 побед, 17 ничьих).

- Лишь один из 17 последних домашних матчей "Ливерпуля" против итальянских команд завершился вничью (10 побед, 6 поражений).

- "Аталанта" проиграла только два из 17 последних выездных матчей в еврокубках (8 побед, 7 ничьих).

- "Аталанта" подходит к этому матчу с серией из двух поражений во всех соревнованиях.

- "Ливерпуль" пропустил 10 голов в шести последних матчах во всех соревнованиях.

- В восьми матчах этого розыгрыша Лиги Европы "Ливерпуль" забил 28 голов.

В преддверии этого матча к полноценным тренировкам в составе "Ливерпуля" вернулись Алиссон, Трент Александер-Арнольд, Стефан Байчетич и Диогу Жота.

БАЙЕР — ВЕСТ ХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Байер" продолжает свой триумфальный путь в этом сезоне, находясь на пороге чемпионства в Бундеслиге и ожидая финала Кубка Германии.

На пути у команды Хаби Алонсо в Лиге Европы оказался "Вест Хэм", который почувствовал вкус к успеху благодаря победе в Лиге Конференций в прошлом сезоне.

В предыдущем раунде "Вест Хэм" уже разобрался с одной немецкой командой, разгромив "Фрайбург" дома после поражения в Германии. А вот "Байер" с большим скрипом прошел "Карабах".

- Это будет первая встреча "Байера" и "Вест Хэма".

- Предыдущий рад "Вест Хэм" пересекался с английской командой на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2016/17, сыграв с "Тоттенхэмом" дома 0:0 и одержав победу 0:1 на выезде.

- "Байер" не потерпел ни одного поражения в этом сезоне с учетом всех соревнований, а в Лиге Европы одержал семь побед и однажды сыграл вничью.

- В восьми матчах этого розыгрыша Лиги Европы "Байер" забил восемь голов.

- В этом розыгрыше Лиги Европы "Вест Хэм" провел уже четыре матча против немецких команд, все четыре — против "Фрайбурга".

Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн, забивший 19 голов в этом сезоне, не приехал в Леверкузен из-за травмы колена. Альфонс Ареоля и Калвин Филлипс также находятся в лазарете. Эдсон Альварес дисквалифицирован.


Метки Аталанта, Байер, Вест Хэм, Ливерпуль, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2024 07:00

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  1. gameboy 11.04.2024 09:16 # gameboy
    Клопп сольет турик, ставим хаты

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  2. hammersmith 11.04.2024 08:27 # hammersmith
    Предыдущий рад "Вест Хэм" пересекался с английской командой на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2016/17, сыграв с "Тоттенхэмом" дома 0:0 и одержав победу 0:1 на выезде.

    Источник: http://fapl.ru/posts/106946/

    ТОПАРИ! ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!!

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  3. division 11.04.2024 08:20 # division
    И все вместе:
    Удачи лузерпулю в лиге Европы!

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  4. meshuggah 11.04.2024 08:17 # meshuggah
    Удачи подзалупалю в ЛЕ!

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  5. alexomck 11.04.2024 08:13 # alexomck
    Лёгкие победы хозяев и гостей на классе.

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  6. gucman 11.04.2024 07:56 # gucman
    Всос четвергпуля с разгромным счетом

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  7. electric 11.04.2024 07:29 # electric
    Победы хозяев на классе!

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