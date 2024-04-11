Алонсо не исключает свой переезд в Премьер-Лигу

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо заявил, что не исключает переезд в Премьер-Лигу в будущем.

"Байер" выдающимся образом проводит этот сезон, находясь на пороге чемпионства в Бундеслиге, достигнув финала Кубка Германии и четвертьфинала Лиги Европы.



Алонсо хотели видеть у себя "Ливерпуль" и "Бавария", однако 42-летний испанец принял решение остаться в Леверкузене на следующий сезон.



Тем не менее, в преддверии матча Лиги Европы против "Вест Хэма" Алонсо признался, что Премьер-Лига выглядит для него привлекательно.



"Премьер-Лига? Ты никогда не знаешь. В данный момент у меня достаточно пищи для размышлений, но я все еще молод как тренер, и это (Премьер-Лига) приятное место", — цитирует Алонсо The Guardian.