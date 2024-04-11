Алонсо не исключает свой переезд в Премьер-Лигу
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо заявил, что не исключает переезд в Премьер-Лигу в будущем.
"Байер" выдающимся образом проводит этот сезон, находясь на пороге чемпионства в Бундеслиге, достигнув финала Кубка Германии и четвертьфинала Лиги Европы.
Алонсо хотели видеть у себя "Ливерпуль" и "Бавария", однако 42-летний испанец принял решение остаться в Леверкузене на следующий сезон.
Тем не менее, в преддверии матча Лиги Европы против "Вест Хэма" Алонсо признался, что Премьер-Лига выглядит для него привлекательно.
"Премьер-Лига? Ты никогда не знаешь. В данный момент у меня достаточно пищи для размышлений, но я все еще молод как тренер, и это (Премьер-Лига) приятное место", — цитирует Алонсо The Guardian.
11.04.2024 06:00
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пусть дома сидит.
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Упустил свой шанс.
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Ждет когда Пепка уйдет, хочет на готовое место сесть. Хитро, хитро
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А знаете почему он решил не переходить в Ливерпуль сейчас? Потому что вы недостаточно за него голосовали на сайте. Всего лишь 49% - и это его расстроило.
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