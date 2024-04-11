Алонсо не исключает свой переезд в Премьер-Лигу

Хаби Алонсо Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо заявил, что не исключает переезд в Премьер-Лигу в будущем.

"Байер" выдающимся образом проводит этот сезон, находясь на пороге чемпионства в Бундеслиге, достигнув финала Кубка Германии и четвертьфинала Лиги Европы.

Алонсо хотели видеть у себя "Ливерпуль" и "Бавария", однако 42-летний испанец принял решение остаться в Леверкузене на следующий сезон.

Тем не менее, в преддверии матча Лиги Европы против "Вест Хэма" Алонсо признался, что Премьер-Лига выглядит для него привлекательно.

"Премьер-Лига? Ты никогда не знаешь. В данный момент у меня достаточно пищи для размышлений, но я все еще молод как тренер, и это (Премьер-Лига) приятное место", — цитирует Алонсо The Guardian.




Метки Алонсо, Байер, Ливерпуль, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2024 06:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 11.04.2024 08:23 # hammersmith
    пусть дома сидит.

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  2. alexomck 11.04.2024 08:14 # alexomck
    Упустил свой шанс.

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  3. glorfindel 11.04.2024 07:43 # glorfindel
    Ждет когда Пепка уйдет, хочет на готовое место сесть. Хитро, хитро

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  4. suddenly 11.04.2024 06:03 # suddenly
    А знаете почему он решил не переходить в Ливерпуль сейчас? Потому что вы недостаточно за него голосовали на сайте. Всего лишь 49% - и это его расстроило.

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