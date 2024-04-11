Аморим хочет забрать трех игроков "Спортинга" в "Ливерпуль"

В случае своего назначения главным тренером "Ливерпуля" Рубен Аморим готов просить "красных" купить трех игроков из "Спортинга".

На днях появилась информация, что Аморим достиг принципиальной договоренности с "Ливерпулем". Правда это или нет, но 39-летний португалец остается абсолютным фаворитом на роль преемника для Юргена Клоппа.



Одним из ключевых условий Аморима является поддержка на трансферном рынке, и Рубен, как утверждает португальская газета Jornal de Noticias, уже передал "Ливерпулю" имена трех игроков, которых он хочет купить.



Речь идет о трех подопечных Аморима по "Спортингу". Это центральные защитники Гонсалу Инасиу с Усманом Диоманде, а также опорный полузащитник Мортен Юльманн.



22-летний Инасиу, 20-летний Диоманде и 24-летний Юльманн вполне вписываются в трансферную политику "Ливерпуля", а позиции, на которых они выступают, "красные" и так собирались укрепить грядущим летом.



Добавим, Аморим предпочитает играть по схеме 3-4-3, тогда как при Клоппе "Ливерпуль" обычно использует расстановку 4-3-3. Смена тактической модели может повлечь определенные кадровые изменения.