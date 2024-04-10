Клопп уверен, что "Ливерпуль" договорится с фанатами по поводу подорожания абонементов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его клубу удастся уладить вопрос с недовольством фанатов по поводу повышения цен на сезонные абонементы.

На прошлой неделе "Ливерпуль" объявил, что со следующего сезона абонементы на "Энфилд" подорожают на два процента.



Болельщики "Ливерпуля" отреагировали на это с большим недовольством и в знак протеста решили оставить фанатскую трибуну "Коп" без флагов во время четвертьфинального матча Лиги Европы против "Аталанты" в четверг.



Однако Клопп надеется, что клубу удастся договориться со своими фанатами, а отсутствие флагов Юрген проблемой не считает.



"Повлияет ли на нашу игру отсутствие флагов? Нет. До тех пор, пока наши люди с нами, все хорошо".



"Я понимаю беспокойство и дискуссии насчет этого. Это непростой вопрос, как мне кажется. Мы хотим, чтобы люди приходили на стадион, и хотим, чтобы это было доступно каждому".



"Мы находимся на самообеспечении как клуб. Я могу сказать, что за мое время здесь каждый заработанный фунт был инвестирован назад в футбол. Можно назвать много хороших вещей, которые делает клуб, но я понимаю чувства болельщиков".



"Я практически уверен, что они найдут решение. Нам лишь нужно убедиться, что между нами и болельщиками ничего не стоит. От свистка до свистка мы просто должны быть "Ливерпулем", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Добавим, со следующего сезона "Арсенал" повышает стоимость сезонных абонементов на 4-6%, "Тоттенхэм" — на 6%, "Манчестер Сити" — на 5%.