Кейн хочет повторить путь "Тоттенхэма" с "Баварией"

Нападающий "Баварии" Харри Кейн надеется, что его команда вдохновится примером "Тоттенхэма" и дойдет до финала Лиги Чемпионов.

Реализованный Кейном пенальти позволил "Баварии" завершить вничью 2:2 первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Арсенала" накануне вечером.



После матча на "Эмирейтс" капитан сборной Англии вспомнил о том, как достиг с "Тоттенхэмом" финала Лиги Чемпионов в 2019 году.



"В том году мы ("Тоттенхэм") тоже не лучшим образом выступали в своей лиге, но мы обрели страсть и сплоченность в Лиге Чемпионов, и нам удалось достичь финала. Нам не удалось его выиграть, но тот опыт вселяет в меня надежду, что мы тоже сможем сделать это".



"Возможность оказаться на "Уэмбли" дополнительно мотивирует меня, ведь это стадион моей сборной, но этого еще нужно достичь", — цитирует Кейна Evening Standard.